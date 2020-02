Stiri pe aceeasi tema

- Datele Ministerului Finantelor arata ca executia bugetului general consolidat pe anul 2019 s-a incheiat cu un deficit de 48,3 miliarde lei, adica 4,6% din PIB. Executia bugetului general consolidat pe anul 2019 indica o crestere a deficitului bugetar cu 1,8 puncte procentuale in PIB fata de nivelul…

- Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2020-2022, adoptata de Guvern in data de 10 decembrie 2019 si trimisa Parlamentului, prevede o tinta de deficit de 3,8% din PIB in 2019, o cifra care potrivit Comisiei E...

- Cițu da asigurari ca declanșarea procedurii de deficit excesiv nu pune in pericol majorarea pensiilor și salariilor in acest an Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat,…

- Isarescu a fost intrebat de catre jurnalisti daca Romania isi permite majorarea cu 40% a pensiilor, dar si dublarea alocatiilor, in conditiile in care Comisia Europeana va declansa in perioada urmatoare procedura de deficit excesiv. "Ministrul Finantelor si premierul au spus foarte clar ca…

- "Discutiile sunt cu Comisia Europeana.(...) Si, da, Romania va intra in procedura de deficit excesiv. Inca un cadou lasat Romaniei de cei de la PSD: procedura de deficit excesiv. Nu putem sa evitam acest lucru, dar ce putem noi sa facem este sa ne asiguram ca venim cat mai repede cu deficitul pe…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul 2009, susține ca reprezentanții Comisiei Europene vor considera ca Romania este in procedura de deficit excesiv. Asta inseamna ca țara noastra va primi indicații de la Comisia Europeana pentru a-și…

- Ministerul de Finanțe a anunțat un deficit bugetar de 4,3%, o situație economica dificila pentru Romania. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul 2009, susține ca reprezentanții Comisiei Europene vor considera ca Romania este in procedura…