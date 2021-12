Raport britanic cu implicații în România. Industria siderurgică are probleme Un raport al Camerei Comunelor de la Londra analizeaza situația grupului de firme Liberty Steel UK, care are afaceri și in Romania. Acest grup este una dintre cele șase mari companii siderurgice din Marea Britanie și este controlat de GFG Alliance. Compania a fost finanțata anterior folosind fonduri primite de la Greensill Capital. “La 8 martie 2021, Greensill Capital s-a prabușit, eliminand sursa principala de finanțare a GFG Alliance și Liberty Steel UK, punand sub semnul intrebarii viabilitatea financiara a Liberty Steel UK și punand in pericol mii de locuri de munca”, menționeaza raportul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

