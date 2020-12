Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care depinde in mod covarsitor de reducerea deficitului bugetar structural, iar aceasta corectie trebuie sa fie graduala, pe cativa ani, potrivit raportului de analiza a convergentei "Romania - Zona Euro, Monitor", publicat pe site-ul Bancii…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca platforma pentru raportarea reactiilor adverse suspectate post-imunizare este functionala. “Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pune la dispozitia pacientilor si…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu recomanda folosirea Remdesivirului, medicamentul produs de Gilead, nu este recomandat pacientilor spitalizati cu Covid-19, indiferent de cat de bolnavi sunt, deoarece nu exista dovezi ca imbunatateste supravietuirea sau reduce nevoia de ventilatie. Recomandarea a…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la adoptarea unor noi masuri menite sa tina sub control criza de sanatate publica, cu impact in special asupra sectoarelor de activitate care implica interactiune umana directa, conform Raportului asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei, citat de Agerpres.…

- Un numar de 4.478 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 5.022 in Scenariul 2 (mixt), informeaza, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), citat de Agerpres. In conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului…

- Peste 31 de milioane de masti de protecție au fost oprite temporar de la comercializare, in ultima saptamana, iar alte peste 90.000 de masti au fost scoase definitiv de la vanzare de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Mai mult de jumatate dintre mastile de protectie…

- Soferii ar putea circula pana la finalul anului pe inca 58 de kilometri de autostrada in Romania, arata rapoartele din teren ale constructorilor, potrivit ziare.com. Autoritatile estimeaza ca, pana la finalul anului 2020, ar putea fi gata tronsonul Rasnov – Cristian, centura Bacaului si lotul 1 din…

- Romania ar fi inregistrat un deficit bugetar de 1,93% din PIB in luna august, mai mic decat cel consemnat anul trecut, de 2,1%, daca nu exista criza pandemica, a declarat miercuri ministrul Finantelor Florin Citu. “Estimarile noastre arata clar ca am fi avut in august un deficit bugetar de 1,93% din…