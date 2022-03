Rapid – Academica 1-0, în Liga 1. Adrian Mutu a debutat cu dreptul pe banca tehnică a echipei giuleștene (Video) Rapid a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a-30-a, ultima a sezonului regulat al Ligii 1. Adrian Mutu a debutat pe banca tehnica a formației giuleștene. In minutul 12, Rareș Ilie a patruns in careu, a șutat dar mingea a lovit bara. Gazdele au dat-o din nou in bara in minutul 47. De aceasta data a fost randul lui Ureche sa nimereasca bara. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ilie, in minutul 71, dupa o pasa a lui Kait. Rapid ocupa locul 9 cu 40 de puncte, in timp ce Academica ocupa locul 15, cu 14 puncte. Au evoluat echipele:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova 1948 a invins-o pe Rapid, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, intr-un meci din etapa a 29-a a Ligii 1. Echipa giuleșteana a deschis scorul in minutul 58, prin Vojtus. FC U Craiova 1948 a egalat in minutul 71. Bauza a primit o pasa, a continuat faza deși se afla in poziție suspect…

- CFR Cluj a invins-o pe Rapid cu scorul de 2-1, duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Ligii I.Gazdele au deschis scorul prin fundasul bosniac Daniel Graovac, in minutul/ 43. Rapid a egalat prin fundasul stanga brazilian Junior Morais, in minutul 69. Campioana a marcat golul…

- CSU Craiova joaca in deplasare cu Chindia Targoviște, de la ora 19:55, in etapa #27. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #27 aici Academica Clinceni - CSU Craiova, live de la ora 19:55 Click AICI pentru statistici! Academica…

- Formatia Farul Constanta a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 8-2, echipa Academica Clinceni, intr-un meci restanta din etapa a XXIII-a a Ligii 1. Au marcat: Aghoul "26 (penalti), Holzmann "78 / Betancor "13 (penalti), "83, Iancu "18, Grameni "28, Nedelcu "55, Petre "74, Boboc "80, Moldoveanu "86…

- Farul Constanta a invins-o, joi, in deplasare, cu scorul de 8-2, pe Academica Clinceni, intr-un meci restanta din etapa a 23-a a Ligii 1. Pentru gazde au inscris Aghoul (26 – penalty) și Holzmann (78), in timp ce pentru oaspeți au marcat; Betancor (13 – penalty, 83), Iancu (18), Grameni (28), Nedelcu…

- Academica Clinceni și Farul se intalnesc joi seara, de la ora 20:00, intr-o partida restanta din etapa #23. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport, Look Sport și Telekom Sport. Toate rezultatele etapei #23 aici Academica - Farul, live de la ora 20:00 Click AICI pentru statistici…

- FCSB a invins-o, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 3-0, pe Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a 25-a a Ligii 1. Oaspeții au deschis scorul inca din minutul 5. Olaru i-a dat o pasa cu exteriorul lui Cordea, iar acesta a implinit o formalitate. FCSB a marit diferența de pe tabela in minutul…

- CS Universitatea Craiova a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Rapid, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii 1, prima din acest an. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 5, cand Elvir Koljic a fructificat o pasa a lui Andrei Ivan. Cinci minute mai tarziu, bosniacul…