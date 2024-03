Rapid a dinamitat campionatul Se intra in linie dreapta in lupta pentru titlul de campioana, nu mai e timp de calcule, milioanele de euro sunt o miza prea mare pentru cele șase combatante din play-off. Vineri, Farul și Sepsi au prins ultimele bilete, dar adevaratul șoc al rundei s-a disputat sambata, pe Arena Naționala. Rapid a reușit sa dinamiteze […] The post Rapid a dinamitat campionatul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

