Raphinha a făcut diferența în amicalul Barcelona – Real Madrid. Vezi video! FC Barcelona a caștigat un nou episod din El Clasico contra lui Real Madrid, scor 1-0, in amicalul organizat duminica in Las Vegas. Unicul gol al partidei a fost marcat de Raphinha, fotbalist transferat recent de catalani, cu o execuție de excepție. In minutul 27, fostul jucator al celor de la Leeds a profitat de o pasa greșita a lui Militao și a șutat sub transversala din afara careului. Robert Lewandowski a debutat și el in tricoul catalanilor. Lewa a fost schimbat de Aubameyang in minutul 46. Courtois a avut nu mai puțin de patru parade salvatoare in ultimele minute al partidei, cand scorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

