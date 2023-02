Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, intr-o conferința de presa care a avut loc la Chișinau. Demisia prim-ministrului atrage caderea Guvernului. Demisia Guvernului intervine intr-un moment de tensiuni regionale, pe fondul razboiului declanșat…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins, joi, 9 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in ipostaze rar intalnite. Șeful statului rade și le zambește tuturor liderilor europeni cu care a stat de vorba. Iar fotografiile au fost realizate de fotograful Administrației…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, și-a cerut scuze public, joi, intr-un comunicat de presa, dupa ce a afirmat intr-un interviu ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. Ministrul Justitiei afirma in comunicat ca avea…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat joi, inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre problema Schengen, dar oficialul iși reitereaza poziția adoptata la votul din 8 decembrie, susținand ca problema migranților este „o problema…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, anunta joi ca ”la Bruxelles, nu se va discuta despre Schengen”, adaugand ca presedintele Klaus Iohannis n-a reusit sa schimbe agenda si sa introduca la recomandari ale Consiliului European acceptarea Romaniei in spatiul Schengen. ”La Bruxelles, nu se va discuta…

- Varianta decuplarii Romaniei de Bulgaria pentru aderarea la spațiul Schengen ar fi una de „ultima instanța” a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles. ”Personal, cred ca intrarea impreuna in Schengen este considerabil mai buna, este de preferat fata de cealalta varianta.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost primit, luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au suținut o conferința comuna de presa. „NATO se afla aici și vom face tot ce e necesar pentru a apara toți aliații. Miniștrii de Externe ai NATO vor cauta modalitați…

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis, transmite Administratia Prezidentiala. Prin urmare, legea promulgata de Iohannis vizeaza introducerea…