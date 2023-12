Stiri pe aceeasi tema

- Lumea ar putea obtine chiar mai putina cafea din Vietnam, cel mai mare crescator global de cafea robusta, soiul utilizat in bauturile de tip instant si la espresso, deoarece recolta mai slaba si majorarea cererii interne afecteaza livrarile, transmite Bloomberg.Tara va produce probabil 1,6 - 1,7…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni cu pana la 5,3 , dupa doua zile de crestere, in conditiile in care cererea redusa de combustibil ajuta la protejarea stocurilor, transmite Bloomberg.In jurul orei 2:25 p.m., la hub ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile…

- O eroare a unui trader a facut ca preturile la electricitate in Finlanda sa coboare vineri in teritoriul negativ, astfel ca gestionarul de retea a cerut publicului sa mentina consumul la un nivel normal, chiar daca unii dintre ei vor beneficia de electricitate gratuita, transmite Bloomberg.Aproximativ…

- Doua meciuri de sambata din campionatul Scoției, Aberdeen - Dundee FC și St. Johnstone - Motherwell, au fost amanate din cauza furtunii Babet, care a facut ravagii in Scoția și Irlanda. Furtuna care a lovit Scoția afecteaza și fotbalul. Doua dintre meciurile de prima liga care ar fi trebuit sa aiba…

- Mai multe companii internaționale au ales sa reduca din prețurile la produsele lor, din cauza inflației in creștere. Ikea este cea mai recenta companie care a anunțat prețuri mai mici. Ce alți retaileri internaționali au luat astfel de soluții. Supermarketurile britanice Marks & Spencer și Asda au anunțat…

- Preturile locuintelor in Marea Britanie au inregistrat in septembrie cea mai rapida scadere din 2009, arata datele publicate vineri de furnizorul de credite ipotecare Halifax, impactul majorarii dobanzilor asupra pietei imobiliare devenind acum mai clar,

- Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 3%, in cursul zilei de miercuri. Pe piața exista temeri legate de oferta, in contextul in care OPEC+ a anunțat reduceri ale producției, iar stocurile din SUA au scazut mai mult decit estimau analiștii. Preturile petrolului au crescut cu aproximativ 3% miercuri,…

- Incep Subscrierile La Noua Emisiune FidelisAstazi incep subscrierile pentru cea de-a treisprezecea emisiune de titluri de stat Fidelis. Ediția curenta cuprinde cinci transe: trei in RON si doua in EUR. Pentru cele in RON, statul ofera urmatoarele dobanzi: 6.25% pe an pentru titlurile cu scadenta…