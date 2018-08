Stiri pe aceeasi tema

- M-am pregatit pentru noaptea asta. Am avut emotii, ca orice femeie care pleaca sa-si intalneasca alesul (de altii) si sa ii spuna sincer, privindu-l in ochi, tot ce simte ea pentru el. La 4 dimineata, pe 10 august, dupa o noapte nedormita, plecam spre aeroport, cu un rucsac in care am indesat o pereche…

- M-am pregatit pentru noaptea asta. Am avut emotii, ca orice femeie care pleaca sa-si intalneasca alesul (de altii) si sa ii spuna sincer, privindu-l in ochi, tot ce simte ea pentru el. La 4 dimineata, pe 10 august, dupa o noapte nedormita, plecam spre aeroport, cu un rucsac in care am indesat o pereche…

- M-am pregatit pentru noaptea asta. Am avut emotii, ca orice femeie care pleaca sa-si intalneasca alesul (de altii) si sa ii spuna sincer, privindu-l in ochi, tot ce simte ea pentru el. La 4 dimineata, pe 10 august, dupa o noapte nedormita, plecam spre aeroport, cu un rucsac in care am indesat o pereche…

- Cantareața Luminița Pauliuc, al carei nume de scena este Lorraine Baicu, este cunoscuta ca “Edith Piaf de Romania" și vine astazi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiunea prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, unde vorbește despre viața ei incredibil de grea.

- Deși ritualurile legate de miezul verii sunt diversificate pe cuprinsul Europei, anumite teme par sa se regaseasca in majoritatea culturilor. Solstițiul de vara era o vreme a purificarii prin apa și foc, un timp cand practicile magice deveneau potente, iar spiritele pamantului și cerului pașeau printre…

- Fundatia World Vision Romania a lansat Studiul “Bunastarea copilului din mediul rural” 2018. Cercetarea urmarește principalii indicatori privind bunastarea copilului, precum starea de sanatate, nutritia, igiena educația, participarea in comunitate și protecția copilului.

- Pentru a marca cum trebuie cea de-a XXVI-a ediție a Zilelor Municipiului Pitești, Primaria Pitești a pregatit un program foarte dens și atractiv. In acest an, sarbatoarea se va intinde pe aproape doua saptamani, intre 12 și 24 mai. Va prezentam in continuare cele mai importante evenimente din cadrul…