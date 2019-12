Stiri pe aceeasi tema

- Consecințele perspectivei negative pe care a primit-o economia Romaniei din partea S&P. Costuri de imprumut mai mari și presiune pe curs Romania a primit o nota proasta de la una dintre cele trei agentii de rating international. Este vorba despre Agentia Standard & Poor’s, care ne-a scazut…

- Specialiștii care se ocupa de spusele Babei Vanga, inregistrate pe banda magnetica sau așternute pe hartie de rudele acesteia, susțin ca la 2020 se refera previziunile legate de sistemul financiar internațional, scrie dcbusiness.ro. Banii vor deveni inutili, a prezis, la un moment dat clarvazatoarea…

- De la ianuarie 2020, fermierii și procesatorii de produse de origine vegetala și animala din Romania, asemenea celor din celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene vor primi un sprijin financiar suficient de mare pentru a-și promova produsele agroalimnetare in interiorul UE, dar și in afara UE,…

- Simona Halep, 28 de ani, a incheiat anul pe locul 4 in clasamentul WTA. Eliminata in semifinale la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, China, constanțeaca a plecat in vacanța alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc. Simona și Toni au aterizat, la inceputul saptamanii, in Insulele Madive, alegand o destinație…

- Guyana, o tara cu 780.000 de locuitori care se invecineaza cu Brazilia si Venezuela, va inregistra anul viitor o crestere economica de 86%, dupa un avans de 4,4% in acest an, potrivit estimarilor Fondului Monetar International. Este vorba de un ritm de crestere de 14 ori mai mare decat cel inregistrat…

- Belarus va semna pana la finele anului curent un acord de creditare cu China, in valoare de circa 500 de milioane de dolari. Despre aceasta a declarat, vineri, ministrul Finantelor din Belarus Maxim Ermolovici.

- Inspectoratul National de Investigatii (INI) si Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), a pornit urmarirea penala in doua cauze penale, pe faptul delapidarii averii straine si abuzului de serviciu, comise de persoane publice care gestionau SA „Moldtelecom”.

- La inceputul lunii octombrie, la un post local praghez de televiziune, presedintele Republicii Cehe, Milos Zeman, investit in 2013, a anuntat ca echipa de fotbal cea mai populara a tarii, Slavia Praga, a ramas fara banii veniti din R.P. Chineza si ca, prin urmare, cei mai buni jucatori trebuie sa plece…