- Nicolae Ciuca a declarat, intrebat daca exista varianta tragerii la sorti intre Mihai Tudose si Rares Bogdan pentru a deschide lista comuna cu PSD la alegerile europarlamentare, dupa retragerea Ramonei Chiriac, ca „nu se trage la sorti pentru o astfel de pozitie”. Chestionat daca ar avea o alta propunere…

- Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, a confirmat ca se retrage de pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, din motive personale. „Confirm ca nu candidez la alegerile pentru Parlamentul European, din motive personale. Continui sa susțin Europa in Romania și…

- Liderii Coaliției s-au intalnit pentru a transa problema candidaților comuni la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Surse politice susțin ca lista va fi deschisa de sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac. Lucrurile nu s-au clarificat definitiv si in privința candidatului…

- O noua sedinta a coalitiei va avea loc duminica, pentru finalizarea listei comune PSD-PNL la alegerile europarlamentare, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afandu-se in carti sa deschida lista celor doua partide, au precizat surse politice. In carți se afla și Luminița…

- Congresul Partidului Popular European incepe miercuri, la Romexpo, in prezenta a peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari. Cei mai multi dintre participanti au ajuns deja in Romania. Popularii europeni decid strategia pentru alegerile pentru Parlamentul European, stabilesc manifestul Partidului…

- Proiectul Ordonanței de Urgența aflat in dezbatere publica privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare a generat un scandal fara precedent in politica romaneasca de dupa 1989. De fapt, proiectul este o insailare de prevederi fara cap și fara coada, adica un ghiveci legislativ, care…

- Rareș Bogdan a vorbit despre alegerile din 2024, dar și despre modul in care acestea ar urma sa fie organizate. Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a anuntat ca saptamana viitoare coalitia va stabili cum vor fi organizate alegerile din acest an, daca vor fi realizate cele cinci…

- Emil Boc susține ca este legala comasarea alegerilor și chiar se va intampla asta și in alte state europene. Primarul Clujului declara ca e doar o chestiune de oportunitate:"Sunt 9 state care in iunie, organizeaza simultan alegeri europarlamentare cu simultan cu alegeri locale regionale. Vedem alții…