Ramona Bădescu se pregătește de botezul băiețelului ei. Ce loc deosebit a ales pentru evenimentul emoționant Ramona Badescu a devenit mama la 50 de ani și traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Baiețelul acesteia a implinit deja 8 luni, iar actrița se pregatește de botezul micuțului. Din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul a fost amanat.„Ma bucur de fiecare ora și moment petrecute alaturi de fiul meu și traiesc din plin ceea ce mi se intampla acum. Mi-am dorit foarte mult sa devin mama și chiar daca s-a intamplat mai tarziu, nu am nici un regret! Timpul trece extrem de repede, fiul meu a facut deja 8 luni. Ceea ce imi doresc extrem de mult, cea mai arzatoare dorința a mea, este sa pot… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carabinierii din Compagnia di Cerignola , din diferite municipalitați din zona aflata sub jurisdicția lor, au arestat patru persoane.In Cerignola, in timpul verificarilor care urmareau monitorizarea respectarii masurilor de izolare a noului Coronavirus, soldații Stației locale au procedat la identificarea…

- Traiește de 30 de ani in Italia, la Roma, dar nu a uitat nicio secunda ca e romanca! Ramona Badescu este solidara cu noi toți, știe prin ce trec romanii, deși in Italia este mult mai grava situația generata de Coronavirus.

- Dragoș Moștenescu louiește impreuna cu familia in Londra și se pare ca ii merge din plin pe plan profesional. In aceasta perioada, aflat in izolare alaturi de soția și cei trei copii, actorul a gasit noi metode de a le oferi fanilor sai, momente amuzante. „Nu trebuie sa fii genial ca sa iti vina ideea,…

- Exista un spital din Italia in care niciun medic nu a fost contaminat cu coronavirus. COVID-19 a lovit diferit Italia de nord și cea de sud, iar cei din urma au avut timp sa se pregateasca. Masurile drastice de protecție, pazite de garzi inarmate pe holuri au determinat ca la spitalul Cotugno, din Napoli…

- In plina pandemie de coronavirus, cand intreaga lume, dar mai ales Italia este pur și simplu zdrobita de virusul ucigaș, Papa Francisc se va ruga la Vatican pentru toti cei care au contactat COVID-19.

- Din cele 23 de persoane din Republica Moldova infectate cu noul Covid-19, o persoana se afla în stare extrem de grava, anunța ministrul Sanatații în cadrul unui briefing. Totodata, potrivit Vioricai Dumbraveanu, în cazul a trei pacienți, starea de sanatate este satisfacatoare,…

- Copiii din Italia au gasit modalitatea de a-și petrece timpul, in perioada in care sunt nevoiți sa ramana in casa, din cauza pandemiei de coronavirus. Activitatea lor preferata a facut ca traficul de internet din rețeaua Telecom din aceasta țara sa creasca cu peste 70%.

- Timpul de asteptare la frontiera a crescut in aceste zile de 10 ori. Seful Politiei de Frontiera, Ioan Buda, spune ca procedurile dureaza mai mult, anunța MEDIAFAX.Din 26 ianuarie, in tara au intrat 2.637 de cetațeni chinezi și peste 55.000 de oameni care au venit sau au trecut prin Italia.…