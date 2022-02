Stiri pe aceeasi tema

- “Ca urmare a unor materiale aparute in mass-media si in mediul on-line referitoare la discutiile si obiectiile pe marginea Planului Urbanistic Zonal ”Ansamblu imobile de locuinte colective si functiuni complementare” – strada Ion Creanga nr. 31, Municipiul Ramnicu Valcea, beneficiar Florin Cioaca –…

- In acest moment, in zona Bisericii de lemn "Sfantul Arhanghel Mihail" din Targu Mureș se desfașoara o acțiune de susținere a parintelui paroh Daniel Hancu. Potrivit unei decizii de ordin administrativ, parintele paroh Daniel Hancu urmeaza sa fie mutat intr-o alta parohie, situata in afara municipiului…

- 17 total views In cadrul ședinței de astazi vor fi dezbatute adresele transmise de Arhiepiscopia Ramnicului, in atenția Consiliului Local Municipal, adrese care conțin „nemulțumiri” ale entitații bisericești cu privire la doi investitori. Astfel, in ședința Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei…

- Episcopul Tulcii a marcat duminica, ziua de cinstire a lanțului Sf. Ap. Petru, slujind Sfanta Liturghie la capela Penitenciarului de Maxima Siguranța din Tulcea. La slujba au participat persoane aflate in detenție și clerici. Reprezentanții instituției au declarat ca sprijinul Bisericii este fundamental…

- Foștii acționari dinamoviști Gigi Nețoiu și Cristi Borcea au probleme serioase in localitatea Cetate din cauza unui teren pe care l-au cumparat impreuna, dupa ce unul dintre angajații primului dintre ei a fost la un pas sa fie omorat de membrii unui clan. Gigi Nețoiu nu are parte de liniște nici dupa…

- PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare, adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind protecția cetațenilor fața de creșterea galopanta a prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Anterior, liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca legea…

- Investiția din zona istorica a municipiului Botoșani, acolo unde s-a daramat fosta fabrica de confecții Rapsodia pentru ridicarea unui supermarket Lidl, ar putea fi urmata de o alta, tot imobiliara. De aceasta data insa nu ar mai fi vorba de un centru comercial, ci de blocuri de locuințe.