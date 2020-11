Primarul Mircia Gutau a inaugurat astazi noua parcare etajata din fața Casei Tineretului din Ostroveni. Cea mai noua facilitate de acest fel din municipiu are o suprafața de aproape 3000 mp desfașurata pe doua niveluri, cu 122 de locuri de parcare, dintre care 5 pentru persoane cu dizabilitați, amenajate in vecinatatea intrarii. 1 de 5 Structura are in componența grupuri sanitare, un oficiu pentru intreținere și o camera de mentenanța și monitorizare video. Accesul in parcare este gratuit. Cu aceasta ocazie, primarul Mircia Gutau a anunțat ca Municipalitatea intenționeaza amenajarea unor astfel…