Stiri pe aceeasi tema

Europarlamentarul german Guido Reil, cel care se opunea ca Romania sa fie primita in Schengen, a ajuns la noi in țara! Politicianul a venit la invitația Nataliei Intotero, parlamentar PSD.

Fostul presedinte Donald Trump a dat in judecata comisia Camerei care investigheaza evenimentele din 6 ianuarie 2021, ca o modalitate de a contesta citarea sa pentru a furniza documente si a depune marturie, potrivit actiunii depuse la un tribunal federal din Florida, relateaza CNN.

Numirea in Guvernul italian a unui deputat de extrema dreapta, Galeazzo Bignami, un avocat in varsta de 47 de ani, fotografiat in 2005 in tinuta neagra si purtand pe bratul stang o banderola cu svastica nazista, provoaca marti un scandal si condamnari din partea opozitiei, relateaza AFP, potrivit…

Fotbalistul echipei de fotbal Arsenal Pablo Mari se numara printre cele cinci persoane injunghiate in timpul unui atac ce a avut loc joi seara la un supermarket din apropiere de orasul italian Milano, potrivit postului de televiziune italian La7 si agentiei de presa AGI, scrie Rador.

Nu se juca pe vremea cand era luptator de K1 și nu se joaca nici acum, din postura de deputat. Social - democratul Daniel Ghița a izbucnit din cauza șicanelor Olandei, care se opune intrarii Romaniei in Schengen și cere ca niciun camion care transporta cereale spre Olanda sa nu mai treaca prin Romania.…

Fostul fundas al nationalei de fotbal a Germaniei si al echipei Bayern Munchen, Jerome Boateng, a refuzat joi sa depuna marturie la termenul de apel formulat dupa ce a fost condamnat pe 9 septembrie la o amenda de 1,8 milioane de euro pentru violenta conjugala in 2018, si a refuzat o oferta a instantei…

O a treia amenda primita de Arhiepiscopul Tomisului pentru ca ar fi incalcat carantina nu a fost anulata de Judecatoria Constanta, dupa ce pana in prezent aceeasi instanta a anulat doua amenzi similare. Instanta a respins plangerea formulata de Inalt Prea Sfintitul Teodosie ca fiind neintemeiata.…

Clubul italian de fotbal Inter Milano a anuntat miercuri ca a inregistrat pierderi in valoare de 140 de milioane de euro in sezonul 2021-2022, in scadere insa fata de anul precedent marcat de consecintele crizei Covid-19, scrie AFP.