Rămăşiţele lui kobe Bryant şi ale fiicei sale au fost returnate familiei! Raportul medicului legist a fost făcut public Raportul medicului legist arata ca toate victimele accidentului au murit din cauza loviturilor. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor continua sa investigheze accidentul din 26 ianuarie care a ucis 9 persoane, printre care baschetbalistul american Kobe Bryant, alaturi de fiica sa, care zburau la un joc de baschet pentru fete, la Academia Sportiva Mamba din Bryant din Thousand Oaks. Elicopterul a decolat de pe aeroportul John Wayne din județul Orange, la miezul dimineții, iar din cauya cetii puternice, in drum spre aeroportul Camarillo, condițiile au fost destul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

