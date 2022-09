Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat o noua doctrina de politica externa edificata in jurul conceptului "Lumea rusa", notiune pe care ideologii conservatori au folosit-o pentru a justifica interventia in afara tarii in sprijinul vorbitorilor de limba rusa, noteaza agenția Reuters citata de…

- Germania planuiește sa mențina in stand-by doua dintre cele trei centrale nucleare ramase, dincolo de termenul limita de la sfarșitul anului pentru a renunța complet la acest combustibil, pentru a se asigura ca va avea suficienta energie electrica pe durata iernii, in timp ce se confrunta cu o criza…

- Germania urmeaza sa impuna o taxa tuturor consumatorilor de gaze naturale, de la 1 octombrie, menita sa ajute furnizorii care se confrunta cu cresterea preturilor la importul gazelor, a aratat joi un proiect de lege, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit din nou, in scadere, estimarile privind cresterea economiei mondiale, avertizand ca riscurile care rezulta din inflatia ridicata si razboiul din Ucraina incep sa se materializeze si, daca nu sunt tinute sub control, ar putea arunca economia mondiala in…

- Al cincilea terminal plutitor pentru importul de gaze lichefiate (GNL) va fi construit in Germania de un consortiu privat, pe langa cele patru planificate deja de Guvern, a anuntat Ministerul Economiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rezervele de gaze de care dispune Germania in prezent sunt insuficiente pentru a supraviețui iernii fara aprovizionarea cu gaz rusesc. Acest lucru a fost anunțat pe 16 iulie de șeful Agenției Federale de Rețea a Germaniei, Claus Muller, intr-un interviu pentru Bild am Sontag. Fii la curent…

- Germania va inceta complet sa mai cumpere carbune rusesc de la 1 august și petrol rusesc de la 31 decembrie, marcand o schimbare majora in ceea ce privește sursa de aprovizionare cu energie a țarii, a declarat ministrul adjunct de finanțe Joerg Kukies la o conferința la Sydney, potrivit Reuters.…

- Germania si alte state membre ale Uniunii Europene si-au exprimat o serie de ingrijorari cu privire la o plafonare a pretului pentru petrolul rusesc, la o reuniune cu usile inchise care a avut loc la o zi dupa ce statele din G7 au fost de acord sa inceapa lucrarile cu privire la acest subiect, au…