- Vasile Miriuța, fost antrenor la Dinamo, a analizat situația complicata din cadrul clubului din „Ștefan cel Mare” și despre Gigi Mulțescu. Acesta crede ca pentru sanatatea lui, antrenorul de 69 de ani ar trebui sa renunțe la banca tehnica a „cainilor”, așa cum a spus ca ar vrea sa faca dupa 1-3 cu Academica…

- Dinamo se lupta pentru a ocupa o poziție cat mai buna inainte de startul play-out-ului, iar antrenorul Gigi Mulțescu are parte de vești bune. Fundașul croat Ante Puljic (33 de ani) a ieșit negativ la testul coronavirus facut luni in Croația și s-a alaturat formației la antrenamente. Astazi, echipa va…

- Romania U21 a efectuat aseara antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Germania de la Euro U21. Meciul va fi azi de la 7 seara in Budapesta și va fi decisiv pentru calificarea in „sferturile” competiției. Inaintea acestei partide, FRF, a facut plangere la UEFA pentru acuzația de rasism. Romanii se…

- Poli Iași și Dinamo se intalnesc azi, de la ora 21:30, in runda cu numarul 28 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. E primul meci al lui Gigi Mulțescu pe banca lui Dinamo de la revenire.In tur, Dinamo a zdrobit-o…

- Dinamo și FC Argeș se intalnesc azi, de la 20:30, intr-o partida care va duce la final etapa a 27-a din Liga 1. In cazul unui succes, piteștenii vor ajunge la un punct de playoff și o vor menține pe Dinamo pe loc de baraj. In startul sezonului, Dinamo, FC Argeș și Astra se luptau in subsolul clasamentului…

- S-a dat publicitații programul etapei cu numarul 19 din cadrul Ligii Zimbrilor, etapa care se va desfașura pe parcursul a doua zile (22-23 martie), in sala „Lascar Pana” din Baia Mare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dinamo a pierdut pe terenul Astrei, 0-2, iar antrenorul Ionel Gane a primit o veste proasta: doi dintre cei mai buni jucatori vor suspendați pentru urmatorul meci. Avertizați pe finalul primei reprize, fundauul croat Ante Puljic, capitanul echipei, și mijlocașul de banda Deian Sorescu, cel mai bun jucator…

- Astra și Dinamo se infrunta duminica, de la ora 20:30, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT+FOTO pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Dinamo n-a mai caștigat de 3 meciuri in Liga 1 și e pe 11. Astra sta și mai rau, giurgiuvenii…