„70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanța deciziile de calculare sau recalculare a pensiilor au avut caștig de cauza. De altfel, suma platita in primele luni ale acestui an pentru asistența juridica de catre Casa de Pensii Covasna este de 22 000 lei, iar totalul achitat la nivel național in ultimii cinci ani depașește 40 de milioane de lei. Sunt cifre care arata justețea reformei pe care am demarat-o in domeniul pensiilor și care are in vedere, pe de o parte, crearea unei baze de date electronice complete, la nivel național, care sa cuprinda toate datele din dosarele de…