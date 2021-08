Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Pruna, fost ministru al justiției in Guvernul Dacian Cioloș, și Valerie Cioloș, soția co-președintelui USR-PLUS, critica pe Facebook managementul CFR – Calatori, dupa ce au experimentat dezavantajele majore ale unei calatorii cu trenul in Romania. Criticile celor doua vin la doar doua saptamani…

- Judecatorii greci au decis ca Dragoș Savulescu sa fie pus sub control judiciar in Grecia, astfel ca milionarul roman iese din arest. El nu poate parasi insa țara pana cand nu va fi judecata cererea de extradare in Romania. Dragoș Savulescu a fost arestat in urma cu doua zile in Grecia, iar Romania a…

- Peste 1.600.000 de certificate digitale europene COVID-19 au fost eliberate in Romania pana in prezent. Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, marți, ca 96% din cele 1.646.339 de certificate digitale europene COVID-19, solicitate și eliberate in Romania, atesta vaccinarea.…

- Vacanța incheiata cum nu se poate mai prost pentru circa 30 de romani. Sambata, autocarul care trebuia sa ii aduca inapoi in Romania s-a defectat iar oamenii au ramas in Vama Kulata unde ar fi trebuit sa fie preluați de un alt autocar. Nu a mai venit, iar oamenii, copii și varstnici, au dormit cum […]…

- Doi apatrizi au fost declarați persoane indezirabile pentru Romania, pentru o perioada de 10 ani, la sesizarea Serviciului Roman de Informații. Potrivit SRI, cei doi „au manifestat un interes crescut pentru accesarea de materiale de propaganda terorista, fiind implicați in promovarea acestora cu intenția…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, in Romania vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, aplicate in special persoanelor care s-au imunizat impotriva COVID-19. Nunțile vor putea fi organizate cu 300 de invitați, iar la concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Comitetul Național pentru Situații…

- Fostul premier Theodor Stolojan a criticat Guvernul Cițu, spunand ca se imprumuta deja peste masura, iar economia este inca in recesiune. Criticile liderului PNL vin și in contextul in care el este președintele comisiei de organizare a Congresului PNL, unde candidații pentru șefia partidului sunt Ludovic…

- The European Commission announced on Wednesday that it has appointed Ramona Iulia Chiriac as the Head of the European Commission’s Representation in Bucharest. The Commission stated that Chiriac will act as the official representative of the European Commission in Romania under the political authority…