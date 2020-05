Raluca Lăzăruț a născut în secret. Prima imagine cu fetița fostei prezentatoare de televiziune Raluca Lazaruț a nascut in mare secret in urma cu patru luni, insa vestea cea mare abia acum a dat-o, totodata, publicand și prima fotografie cu fetița sa. Raluca Lazaruț, in varsta de 37 de ani, a renunțat la cariera in televiziune și s-a mutat de 6 ani in America, alaturi de soțul sau , iar acum a devenit mama pentru prima data: „In ciuda tuturor, 2020 este cel mai bun an al meu de pana acum! Faceți cunoștința cu Gemma, mica mea bijuterie. 4 luni astazi!”, – a scris Raluca Lazaruț pe Instagram, acolo unde a postat și prima fotografie cu fetița sa. Vezi aceasta postare pe Instagram raluca lazarut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

