- In acest an, magnații ruși se feresc de Marea Balearelor – de obicei un loc preferat printre insulele insorite spaniole renumite pentru cluburile de noapte și viața de petrecere – pentru a evita sa le fie confiscate mega-iahturile. Cunoscuta mai ales pentru insulele turistice Mallorca și Ibiza, doar…

- Raluca Badulescu, in varsta de 47 de ani, s-a ales in urma cu ceva timp, cu titulatura „Regina regeasca”, apelativ pe care il folosește mai la toate aparițiile TV. Abia acum, vedeta a dezvaluit, de unde a pornit totul și cui a fost de fapt, atribuit acest termen. „Regina este un termen pe care eu i…

- Rodica Mandache, una dintre doamnele teatrului, despre generația de aur a titanilor de pe scena romaneasca, despre ignoranța sau necunoașterea celor tineri și fisurile din pedagogia teatrului, despre cei „abonați” la marile premii și despre cei ocoliți de recunoașterea publicului, dar și despre prețul…

- Raluca Badulescu e jurat in emisiunea „Bravo, ai stil”, de la Kanal D. Dincolo de cariera, ea e soție, dar și mama. E casatorita cu Florin, dar are un copil cu Vali Punga, barbatul de care a divorțat in urma cu ani de zile. Despre Alex, baiatul ei, a facut dezvaluiri intr-un interviu pentru ego.ro.…

- Raluca Badulescu a fost invitata in aceasta dimineața in emisiunea „Dimineața cu noi”, unde a vorbit despre editarea fotografiilor. Jurata de la „Bravo, ai stil!” a povestit și despre reacția fostului soț cand a vazut-o fara peruca, gene și complet nemachiata. Vedeta de la Kanal D recunoaște ca iși…

- Victor Slav a dat faliment și a inchis afacerea pe care o deschisese in urma cu cateva luni. Prezentatorul TV avea o cafenea pe Decebal, insa localul nu a produs așa cum se aștepta el și a luat decizia sa inchida. In pandemie, Victor Slav a decis sa investeasca intr-o cafenea pe Decebal, insa afacerea…