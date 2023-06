Stiri pe aceeasi tema

- In preziua reunirii, clubul UTA anunța transferul lui Denis Dumitrașcu (28 de ani). E al doilea fotbalist care vine de la Arad de la retrogradata Chindia Targoviște, dupa atacantul Godberg Cooper (25 de ani). Dumitrașcu e fotbalist de picior stang și in cariera sa a mai trecut pe la CSM Ramnicu Valcea,…

- Universitatea Cluj are antrenor! Clubul a ajuns la o ințelegere cu Toni Petrea, (48 de ani), fostul „principal” de la FCSB și Chindia Targoviște. Anton Petrea va avea un salariu lunar de aproximativ 8.000 de euro la Universitatea Cluj. Acesta va avea ca obiectiv clasarea pe unul dintre locurile 7-9…

- Chindia Targoviște a retrogradat in divizia secunda, dupa ce in ultima etapa a terminat la egalitate partida cu FC Voluntari, scor 2-2. Acum, formațiile ramase in SuperLiga Romaniei au inceput sa profite de acest lucru și sa se intereseze de mai mulți fotbaliști aflați sub contract cu echipa targovișteana.…

- Florin Pirvu (48 de ani), antrenorul lui Petrolul, a comentat victoria din aceasta seara cu Chindia, 1-0. „Principalul” echipei din Ploiești a dezvaluit care este obiectivul echipei in acest final de sezon: clasarea pe una dintre primele doua poziții de play-out. „A fost un meci cu stari diferite. Știam…

- Nicolo Napoli, antrenorul formației FC U Craiova, a tras concluziile dupa meciul caștigat cu Chindia Targoviște, scor 1-0, in etapa a 6-a din play-out-ul Superligii. Dupa victoria cu Chindia Targoviște, scor 1-0, FC U Craiova a ramas pe primul loc in clasamentul play-out-ului Superligii și are șanse…

- Anton Petrea, antrenorul Chindiei, a vorbit dupa meci și a evidențiat faptul ca echipa sa s-a descurcat bine, insa accidentarea lui Perianu pe final a pus cateva probleme stilului de joc al formației. „Sunt lucruri care pot destabiliza orice aparare. Cred ca ne-am comportat bine in prima repriza, nu…

- Au marcat: D. Popa (min. 15) – Alhassan (min.79), Opruț (min. 90+2) Chindia: Cabuz – Capusa, Celea, Corinus (Orozco ’46), D. Dumitrascu – D. Serban (Atanase ’57), Dulca (Vorobjovas ’57), Akhmatov, Negut (Dinu ’76)- D. Popa, Popadiuc (S. Bus ’83). Antrenor: Anton Petrea FC Hermannstadt: Letica – Butean,…

- Chindia Targoviște a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0, intr-un meci din etapa cu numarul 2 a play-out-ului SuperLigii Romaniei. In urma acestei victorii, Chindia Targoviște a acumulat 19 puncte in clasament, situandu-se pe locul 12, deasupra locurilor de baraj. La finalul jocului, antrenorul…