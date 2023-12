Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 19 decembrie 2023, catedra de matematica și informatica a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalau, organizeaza evenimentul „MI API – 20 de ani” prin care se dorește aniversarea a 20 de la apariția primului numar al Revistei de Matematica și Informatica „MI API”.Evenimentul se bucura…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a caștigat un proiect finanțat de catre prestigioasa companie Google pentru implicarea sa activa in societate. Aceasta distincție vine ca o recunoaștere a eforturilor constante depuse de Universitatea Babeș-Bolyai in dezvoltarea și facilitarea accesului…

- ”Aceasta distinctie vine ca o recunoastere a eforturilor constante depuse de Universitatea Babes-Bolyai in dezvoltarea si facilitarea accesului la invatamantul superior”, a transmis, joi, UBB, intrun comunicat de presa. Pogtrivit documentului citat, proiectul premiat va avea in vedere incluziunea si…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) are locuri rezervate la Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații București alaturi de categorii defavorizate, minoritați vulnerbile, potrivit unui tabel. Informația este corecta, spune jurnalistul Ionuț Cristache. Nu mai avem loc de securiști!!!!, …

- Facultatea de Matematica si Informatica FMI din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , in colaborare cu Societatea de Stiinte Matematice, filiala Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, organizeaza, sambata, 9 decembrie 2023, cea de a cincea editie a Sesiunii de comunicari matematice…

- Universitatea din Craiova este tot mai vizibila la nivel internațional, iar acest fapt este confirmat de prezența instituției in cele mai importante clasamente mondiale. Shanghai Ranking 2023 Cea mai recenta performanta a Universitatii din Craiova este clasarea, in intervalul 301-400, in renumitul top…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Matematica și Informatica, a inițiat din anul universitar 2023-2024 un program de master in limba engleza in „Securitate Cibernetica”, menit sa pregateasca viitorii specialiști in acest domeniu de o importanța vitala in contextul trecerii…

