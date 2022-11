Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank trebuie sa restituie 19 milioane de euro, bani incasați incorect in contul dobanzilor la credite: Decizia ICCJ Raiffeisen Bank trebuie sa restituie 19 milioane de euro, bani incasați incorect in contul dobanzilor la credite: Decizia ICCJ In urma unei decizii definitive a Inaltei Curti…

- La o zi dupa ce Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anuntat o amenda de 10 milioane de lei pentru Blue Air , operatorul aerian il acuza pe seful ANPC, Horia Constantinescu, de transmiterea de informatii false, pentru a-i oferi „camp liber” catre un adevarat monopol principalului…

- In urma cercetarilor intreprinse asupra reclamațiilor depuse de consumatori, pana in acest moment, la nivelul intregii țari, referitoare la modul in care sunt calculate facturile la energie, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a tras cateva concluzii cu caracter general. Cauzele…

- ANPC: Noi reglementari pentru restaurante și fast-fooduri. Consumatorii au dreptul sa știe ce conține mancarea ANPC a introdus noi reglementari privind informarea consumatorilor in unitațile de alimentație publica. Este vorba despre modalitațile de aducere la cunoștința consumatorilor a informațiilor…