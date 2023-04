Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp a lansat o noua funcție, insa doar pentru iPhone. Aplicația poate acum sa extraga textul conținut intr-o imagine partajata in chat. Noutatea vine doar pentru utilizatorii iOS și nu va ajunge și pe Android. Unii utilizatori de WhatsApp cu iPhone au primit deja noua funcție odata cu actualizarea…

- Conform datelor furnizate de Clean Recycle, in ultimele trei luni ale anului trecut, aproximativ 700 de companii din Romania au reușit sa reduca emisiile de dioxid de carbon (CO2) cu peste 29.000 de tone prin activitatea lor de reciclare a ambalajelor. Aceste companii au reușit sa recicleze și sa valorifice…

- Raiffeisen Bank a avut anul trecut un profit net de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare fata de anul 2021, iar venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata de 2021, atingand nivelul de 3,2 miliarde de lei. ”Venitul total al bancii a inregistrat o crestere de 22% in 2022 fata…

- Vești bune pentru utilizatorii aplicației WhatsApp! Aplicația lanseaza trei funcții noi in mesagerie. Astfel, mesajele care sunt trimise vor putea fi șterse in doua zile, dar cu o condiție, utilizatorii vor putea parasi grupurile fara inștiințare și utilizatorii vor putea sa selecteze persoanele care…

- Descarca si tu noua APLICATIE DSUCu ocazia implinirii a 9 ani de activitate si in scopul cresterii continue a gradului de siguranta in randul cetatenilor, Departamentul pentru Situatii de Urgenta lanseaza astazi, in forma actualizata, aplicatia DSU.Inca din aprilie 2016, Departamentul pentru Situatii…

- Banca Transilvania, in colaborare cu Visa, lanseaza, in premiera in Europa, cardul virtual cu design animat, un card de debit, in lei, pentru persoanele fizice, care poate fi folosit din aplicatia BT Pay, exclusiv pentru plati online, a anuntat marti banca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cardul virtual animat este destinat plaților online și se emite exclusiv din BT Pay.BT Pay vine și cu alte opțiuni noi, care ajuta clienții sa economiseasca, sa-și majoreze creditul pe card și sa aiba acces la conturile curente, indiferent de valuta acestora. Una dintre noile funcționalitați, posibilitatea…