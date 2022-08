Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un "pilon", un aliat pretios in sprijinul lor pentru Ucraina impotriva Rusiei, dar se tem de asemenea de venirea la putere a doi lideri ai extremei-drepte italiene, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, potrivit…

- Dupa ce a primit mai multe lansatoare de rachete HIMARS si alte arme cu raza lunga de actiune, Ucraina si-a schimbat tactica de razboi, a remarcat expertul militar Petro Chernyk. El este de parere ca Ucraina reduce capacitatea de foc a Federatiei Ruse, deoarece „daca nu exista proiectile, nu exista…

- Sambata, 18 iunie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 113.395 de persoane, dintre care 10.893 de cetateni ucraineni, in crestere cu 19 fata de ziua precedenta, informeaza duminica, 19 iunie, Inspectoratul General al Politiei Romane.Astfel,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, ține sa-i linișteasca pe fermierii romani, care se tem ca decizia Consiliului Uniunii privind eliminarea timp de un an a taxelor de import pentru toate produsele importate din Ucraina ar putea sa ii afecteze. Adrian Chesniu susține ca in niciun caz nu vor fi…

- Ciprian Șter, fondatorul brandurilor Revolution Residence și Vivohaus, spune ca tendința imobiliara in județul Maramureș este intr-o creștere atat a prețurilor, cat și a cerinței pentru imobilele noi. Totuși, dat fiind faptul ca s-au gasit alte locuri de unde se aduc materiale de construcții, precum…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 54,2 milioane de lei in primul trimestru din 2022. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor pana la 50,4 miliarde de lei – plus 19% fata de primul trimestru de anul trecut, peste cresterea…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Ciuca a afirmat ca, in cadrul discutiilor, s-a abordat situatia din Ucraina, fiind analizata posibilitatea agravarii acesteia, in cazul in care fortele…