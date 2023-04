Stiri pe aceeasi tema

- Din liceu direct pe scena urbana autohtona, GSA iși lanseaza albumul de debut numit “SENZAȚIONAL” alaturi de Def Jam Recordings Romania. ASCULTA ALBUMUL AICI “Albumul asta e mai mult decat un album pentru mine. Este un intreg concept. E despre drumul de a ajunge de la un nimeni la ceva SENZAȚIONAL.…

- Așteptarea a luat sfarșit: albumul de debut al cantareței Leony se lanseaza astazi. Somewhere in Between scoate in evidența stilul consacrat al artistei din Germania, avand 24 piese imparțite in doua parți. Albumul prezinta stilul unic și vocea puternica a artistei. Leony este UNDEVA INTRE – cantareața…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști urbani la ora actuala, Petre Stefan iși lanseaza albumul de debut – CENTAUR – in cadrul unui eveniment special pe data de 8 aprilie la Arenele Romane din București. Pe 25 noiembrie 2022 se lansa albumul CENTAUR pe platformele de streaming, iar de atunci și pana…

- Dupa ani ani de asteptare, timp in care a compus zeci de piese, dar si regizat propriile videoclipuri, Mihail revine cu albumul de debut – To Whom We Return”. Albumul contine noua piese, printre care single-urile “Chosen One” si “Moontalks”, alaturi de “Slow Train” si “Anais”, melodii care s-au auzit…

- Unul dintre cei mai tineri artiști din Romania, Niku lanseaza primul EP intitulat “TANARUL TITAN”. A captat scena urbana din Romania cu piese precum CEF, NEGRU MERCEDESU sau G TUNAT, iar acum lanseaza primul EP, alaturi de Def Jam Recordings Romania. “TANARUL TITAN reprezinta o perioada de tranziție,…

- mdariius este un tanar artist al scenei urbane din Romania ce iși croiește un drum frumos și sigur spre inimile iubitorilor de hip-hop. Luna februarie a venit pentru el cu o super colaborare alaturi de Stefan Costea numita “Altcineva”. In prezent, mdariius colaboreaza cu Def Jam Recordings Romania.…

- Rafoo este un rapper din Oradea ce iși face simțita prezența din ce in ce mai mult in ultima perioada. A colaborat cu RAVA pe albumul BULIBASHA și cu IDK pe albumul NONCHALANT, ambele albume atingand poziția #1 in topurile urbane. Rafoo este un MC extrem de versatil, iar acest lucru nu a ramas neobservat....…

- Albumul "A fost sau n-a fost" este productia din pandemie a trupei Toulouse Lautrec. Este un album scris organic, precum un film care se desfasoara in fata ochilor, ca o realitate ce odata depasita isi pune la indoiala adevarul propriei existente. Au fost