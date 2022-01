Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu are nicio retinere sa isi vaccineze copilul impotriva SARS CoV 2, acesta fiind pregatit si chiar stie despre discutiile legate de utilitatea serului.Invitat duminica, 23 ianuarie la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Sanatatii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, declara ca nu are „niciun fel de retinere" in a-si vaccina anti-COVID fiul in varsta de 11 ani, subliniind ca acesta a fost vaccinat si impotriva gripei sezoniere atat sezonul acesta, cat si in cel trecut. „Nu e vorba de curaj, e vorba de o manopera medicala care…

- In intervenția sa, ministrul Alexandru Rafila a aratat ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele de sanatate. Sistemul de sanatate din Romania nu a fost conceput și pregatit pentru a face fața unei crize precum pandemia de Covid-19”.Pe…

- Sistemul sanitar din Romania nu a fost niciodata pregatit pentru o astfel de pandemie, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a aratat, marți, in cadrul unei conferințe, ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, marti, la o conferinta la care a participat alaturi de alti ministri de resort din UE, ca „sistemul de sanatate din Romania nu a fost conceput si pregatit pentru a face fata unei crize precum pandemia de Covid-19. Un sistem de sanatate rezilient ar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut mai multe recomandari pentru populatie si pentru angajatori in contextul pandemiei, sfatuind cetateni sa nu ia antibiotice impotriva noului coronavirus si nici nu sa nu se trateze cu antivirale daca nu sunt recomandate de medic, deoarece acestea pot…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit recent despre scaderea numarului de persoane care se vaccineaza, astfel ca, rata de imunizare in țara noastra ramane in continuare foarte mica. Avand in vedere datele existente, oficialul din Sanatate a purtat o discuție cu reprezentanții medicilor de…

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa se vaccineze anti-coronavirus. Secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui la protejarea pacienților. Sajid Javid a adaugat ca nu…