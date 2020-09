Rafila: România a intrat în valul 2 al pandemiei. Transmitere comunitară intensă „Toate țarile din UE se afla pe un trend crescator. Multe dintre statele membre, in perioada verii, au inregistrat puține imbolnaviri și, practic, acolo discutam foarte clar de un al doilea val. Noi suntem, practic, in aceeași situație, cu diferența ca, spre deosebire de ceea ce s-a intamplat in multe țari din UE, noi am avut un numar destul de mare de cazuri permanent și atunci am avut o creștere liniara, incepand cu data de 1 iunie și cu momente de stabilizare, de o saptamana doua, dupa care numarul de cazuri creștea in continure. Sunt preocupat de cifrele pe care le-am vazut la raportarea testelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

