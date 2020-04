Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat miercuri seara la Digi24 ca unii romani au un comportament compulsiv in epidemie.„Am vazut persoane singure in autorism si poarta masca. Sincer sa fiu,…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat la Digi24 ca in aceasta vara trebuie sa ne ”antrenam” pentru a trai cu noul coronavirus:Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 45: Masca…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, susține redeschiderea cabinetelor stomatologice, a frizeriilor și a saloanelor de cosmetica. Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, spune ca pe 15 mai, odata cu incheierea actualei stari de urgența, mai…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca spalarea strazilor cu detergent este suficienta pentru indepartarea și eliminarea riscului de infecție cu noul tip de coronavirus. Alexandru Rafila menționeaza ca, din referințele pe care le are de la Organizația Mondiala a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis ca va analiza mai indeaproape modul in care se transmite noul coronavirus intre oameni si animale de companie. Un studiu aparut miercuri pe site-ul publicatiei Science a aratat ca pisicile pot fi infectate cu noul coronavirus, in timp ce cainii nu par…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus ar putea crește in perioada octombrie - noiembrie.

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat la Marius Tuca Show, de ce clorochina folosita de mai multi medici pentru tratamentul infectiei cu COVID-19 nu omoara virusul. Medicul a avertizat ca acest medicament nu trebuie luat, in niciun caz, preventiv, deoarece poate…

- Tratamente pentru Coronavirus. lexandru Rafila, membru in Consiliul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații și presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat cum se transmite COVID-19, cum sunt tratați pacienții in prezent și care sunt posibilele tratamente care pot fi folosite.