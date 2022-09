Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, luni, intrebat despre lipsa banilor la Unitatile de Primiri Urgente, ca distribuirea fondurilor este facuta catre DSU care nu a notificat ministerul. ”Nu putem sa finantam ceva despre care nu avem informatii”, afirma Rafila, care a profitat de moment…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat ca intotdeauna l-a ”laudat” pe seful DSU, Raed Arafat, dar ca,dupa parerea sa, medicina de urgenta ar trebui sa fie coordonata de Ministerul Sanatatii, informeaza News.ro. Intrebat duminica seara, la Antena 3, daca este in regula cu Raed Arafat, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara, 25 septembrie, la Antena 3, ca el l-a laudat constant pe seful DSU, Raed Arafat, dar medicina de urgenta trebuie sa fie coordonata de Minister, nu de Departamentul pentru Situații de Urgența. „Nu in situatiile de urgenta, repet”, a subliniat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a aprobat un ordin privind unele masuri ce se aplica de unitațile sanitare, in situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, potrivit caruia testele COVID pentru pacienții care se interneaza sunt gratuite, a anunțat, vineri, ministerul intr-un…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a participat, joi, la inaugurarea noii Unitati de Primiri Urgente (UPU) de la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani, care a fost extinsa si modernizata in baza unui proiect cu co-finantare europeana in valoare de 12,5 milioane de lei. El a apreciat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, continua disputa cu seful DSU Raed Arafat, catalogand drept „o confuzie” ideea conform careia Ministerul Sanatatii ar dori preluarea serviciului SMURD. El spune ca nu considera normal ca activitatea unor structuri finantate si aflate in subordinea Ministerului…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre strategia Guvernului privind eventuale restricții in contextul unui noi val COVID-19. „Ministerul Sanatații nu poate impune niciun fel de restricții in afara de utilizarea maștii in spațiile medicale, pentru ca acolo exista o prevedere legala din…

- Ministerul Sanatații reia de marți, 12 iulie, raportarea zilnica a cazurilor de COVID-19, dupa dublarea numarului de cazuri, iar in a doua jumatate a lunii august sunt așteptate și 10.000 de imbolnaviri pe zi in Romania, informeaza Hotnews. Astfel, luni, 11 iulie, va fi transmisa ultima raportare saptamanala…