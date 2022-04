Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii mai are de primit in aprilie, mai si iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID, a declarat joi ministrul Alexandru Rafila, in condițiile in care depozitele sunt pline.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca la Ministerul Sanatații este in lucru o analiza pentru a vedea daca se poate lua decizia renunțarii la contractele pentru vaccinul anti-COVID. Cu o zi in urma, ministrul Sanatații spunea ca sunt cantitați foarte mari de vaccin care trebuie sa ajunga in…

- Intrebat despre afirmația premierului ca achiziția dozelor de vaccin a fost facuta prin semnatura sa, Florin Cițu, prim-ministru in 2021, a spus, marți, ca „nu imi dau seama unde este semnatura premierului, cand comanda a fost facuta de Ministerul Sanatații și plata este facuta de Ministerul Finanțelor.…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat dupa ce Alexandru Rafila a declarat ca a descoperit ca un proiect de cinci milioane de euro din PNRR are consultanța de 25 de milioane de euro. Din acest motiv, actualul ministru al Sanatații a decis sa sesizeze Corpul de Control al premierului.…