Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca sfatul lui de medic pentru parintii care doresc sa-si vaccineze copiii anti-COVID este sa se informeze inainte, ‘sa faca lucrurile acestea in cunostinta de cauza’. ‘In ceea ce priveste vaccinarea pentru copiii cu varste intre 5 si 11 ani,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca sfatul lui de medic pentru parinții care ar vrea sa-și vaccineze copiii, sa mearga inainte la un centru de vaccinare sa se informeze. „Sfatul meu personal ca medic, nu ca ministru neaparat, este sa vina parintii sa se informeze inainte,…

- Personalul medical sa fie testat in fiecare zi cand merge la serviciu reprezinta o masura analizata acum de Ministerul Sanatații. Sunt spitale care fac deja asta. Cu aceasta masura la nivel național s-ar putea evita blocarea activitații spitalelor, spune ministrul Alexandru Rafila. „O sa cautam o soluție…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, ca nu va exista obligativitatea vaccinarii copiilor cu varsta intre 5 si 11 ani, precizand ca nu va fi restrictionat accesul la invatamant in functie de vaccinarea acestora. Rafila a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul…

- Oficialii Ministerului Sanatații și alți reprezentanți din Guvern discuta din nou despre masuri suplimentare anti COVID-19, in contextul apariției valului 5 pe teritoriul Romaniei. Masca textila poate fi interzisa, urmand a fi acceptate doar maști FPP2. Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, șeful DSU Raed…

- Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, si Adriana Pistol, seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, la Ministerul Sanatatii au sustinut astazi, 29 decembrie 2021, o conferinta de presa in cadrul careia au vorbit despre planul de masuri pentru gestionarea pandemiei…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a intalnit astazi cu reprezentanții gigantului farmaceutic Pfizer, incepand astfel demersurile pentru a aduce in Romania Paxlovid, primul antiviral impotriva COVID-19, produs de compania americana, a anunțat ministerul de profil intr-un comunicat de presa."La…

- Miercuri are loc o ședința CNSU in care ar urma sa se discute despre relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit unor surse citate de news.ro, de Revelion petrecerile ar putea fi permise. De asemenea, magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in…