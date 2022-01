Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca afirmațiile legate de creșterea geometrica a numarului de copii infectați sunt neadevarate și ca i-a transmis ministrului Educației toate cifrele. Alexandru Rafila spune ca, in ciuda numarului mare de cazuri, proporția de persoane internate intr-o zi anume este in continuare redusa. Creșterea zilnica a internarilor e de 2 – 3%, ceea ce “poate fi preluata fara problema de sistemul de sanatate”. “Am vazut in spațiul public diverse afirmații legate de creșterea geometrica a numarului de copii infectați. Sunt informații neadevarate. La…