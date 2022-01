Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, dupa ce in Romania au fost inregistrate peste 34.200 de cazuri noi de SARS-CoV-2, ca nu exista motive de panica, iar scolile raman deschise. “Nu exista, in momentul de fata, motive de panica. Important este ca fiecare dintre noi sa respectam…

- „Nu exista, in momentul de fata, motive de panica. Important este ca fiecare dintre noi sa respectam regulile, sa incurajam vaccinarea, mai ales in cazul categoriilor vulnerabile la risc. Școlile raman in continuare deschise. Pe baza algoritmului stabilit legat de existenta unui focar cu trei cazuri…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, ca nu exista motive de panica si ca scolile raman deschise, in contextul in care in Romania au fost raportate in ultimele 24 de ore, mai mult de 34.200 de cazuri noi de COVID-19.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul record de infectari nu este o surpriza avand in vedere ca pentru prima data s-au facut aproape 110.000 de teste. Nu sunt cifre neașteptate și este posibil ca saptamana viitoare creșterea sa continue, a spus ministrul. El a adaugat ca momentan…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat ca Romania se afla intr-o situația in care pandemia este gestionabila, iar școlile vor fi menținute deschise atata timp cat nu vor fi ocupate mai mult de 75% paturi Covid din județ. Rafila a dat exemplul Franței sau Marii Britanii și a aratatat ca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, referitor la valul cinci al pandemiei, ca el este adeptul mentinerii scolilor deschise. Medicul a mai precizat ca vor fi discuții cu colegii din zona de sanatate si cei din educatie, astfel incat sa se poata lua ”decizii echilibrate” in privinta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 16 decembrie, ca exista o varianta tehnica privind certificatul digital COVID, elaborata la nivelul Institutului National de Sanatate Publica, insa aceasta trebuie discutata in coalitie, iar apoi votata in Parlament, informeaza Agerpres.Alexandru…

- Ministrul Sanatații a vorbit, joi dimineața, despre situația Covid-19 actuala, avand in vedere riscul ca tulpina Omicron sa fie deja existenta in Romania. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma privind rata mica de vaccinare a categoriilor de persoane vulnerabile, cat și o posibila aglomerare a…