Rafila, detalii despre testarea în masă a populației: „Vrem răspunsuri” Profesorul Alexandru Rafila , a aratat, intr-o intervenție televizata la Digi24, ca vor fi testate zeci de mii de persoane, probele urmand sa fie recoltate in luna iunie, iar prelucrarea sa se faca pana in iulie. El a precizat ca este un studiu seroepidemiologic care va fi realizat la nivel national, scopul acestei acțiuni fiind de a vedea care este procentul din populație care a contactat boala. „Ceea ce este important, ca sa fim siguri ca e un studiu care are valoare pentru sanatatea publica și valoare științifica, vor fi utilizate testele cele mai bune existente in acel moment, pentru ca sunt… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

