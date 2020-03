Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a catalogat drept "anormal” comportamentul conducerii Spitalului Judetean din Suceava, care a chemat, printr-un sms, la serviciu medici infectati cu Covid-19 si cadre medicale sanatoase, la postul Digi24.Rafila spune ca odata…

- In acest moment, in județul Covasna, 34 persoane sunt in carantina, iar 1.367 persoane sunt autoizolate și monitorizate medical la domiciliu. In vederea prevenirii raspandirii COVID-19, Direcția de Sanatate Publica Covasna a dispus astazi, la Spitalului Județean de Urgența Dr. Fogolyan Kristof Sfantu…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, apreciaza ca varful pandemiei in Romania se va inregistra in perioada Sarbatorilor Pascale, cand ne putem astepta la o cifra de imbolnaviri de pana la 10.000 de persoane. Ieri aveam 260 de infectati si 3.500 de persoane in carantina.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, luni seara, la Marius Tuca Show, ca in aceasta perioada, eliberarea rețetelor compensate s-ar putea face pentru o perioada mai lunga decat 30 de zile, pentru ca oamenii sa nu mai fie nevoiți sa mearga la medic, potrivit…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, explica faptul ca virusul COVID-19 se transmite in doua moduri, respectiv prin contact cu picaturile pe care le elimina un bolnav in timpul tusei sau stranutului, sau prin contact cu suprafata infectata. Acesta spune ca persoanele…

- Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca in Italia a aparut un model de raspandire rapida a noului coronavirus, trend care incepe sa se extinda și in alte țari, precum Franța sau Germania, anunța MEDIAFAX.„Cred ca in Italia e un model care risca se se…

- Ministerul Sanatații a prezentat noile masuri in legatura cu prevenirea imbolnavirilor cu coronavirus. Streinu-Cercel: Riscul ca virusul sa ajunga in Romania este mic! Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, a spus ca „discutam despre o boala care intrunește toate…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca exista si pentru Romania riscul aparitiei unor cazuri de coronavirus, chiar daca probabilitatea este redusa. „Astazi la Geneva este o sedinta de urgenta convocata de directorul general al OMS. (…) Probabil o…