Cifrele furnizate de autoritați in ceea ce privește numarul de cazuri bazat pe testari nu sunt credibile, considera deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. In opinia sa, imunizarea colectiva nu se va realiza in august, cum spera autoritațile, ci in octombrie. „Trebuie sa ne uitam in special la ceea ce se intampla in spitale, in secțiile de Terapie Intensiva, pentru ca cifrele furnizate de autoritați in ceea ce privește numarul de cazuri bazat pe testari, din punctul meu de vedere, sunt puțin credibile, in aceasta perioada”, a spus Alexandru…