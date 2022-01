Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, medicul Raed Arafat, afirma ca exista parinti care se raporteaza la testarea copiilor cu testele primite la scoala asa cum au procedat si in ceea ce priveste vaccinarea. "„Asa cum nu vrem vaccinare, nu vrem masti, nu vrem teste si dupa care stam…

- CARANSEBES – Vineri, 24 decembrie, va fi inaugurat punctul aeromedical SMURD din municipiul de pe Timis si Sebes! Dupa cum stiti, anul trecut, la nivel national, Ministerul Afacerilor Interne a creat o strategie pentru eficientizarea intervențiilor in situații de urgența prin inființarea a 3 puncte…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, duminica, faptul ca Romania va introduce, din 20 decembrie, formularul de localizare a pasagerului (PLF). Arafat a declarat, intr-o conferinta de presa, ca la sedinta de duminica s-a discutat despre implementarea formularului…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, dr. Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Ion Sorin si de doamna profesor Florentina Furtunescu, reprezentant INSP sustin o conferinta de presa.

