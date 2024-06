Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de amenda nu va fi afectat de majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, a precizat luni Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Masura va fi prevazuta intr-un act la care lucreaza in prezent Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „Punctul de amenda este…

- Guvernul a introdus la inceputul acestui an o noua metoda de calcul a punctului de amenda. Guvernul a decis, joi, sa majoreze salariul minim pe economie la 3.700 de lei, incepand cu 1 iulie. Conform legislației, punctul de amenda reprezinta 5% din valoarea salariului minim. Astfel, este de așteptat…

- Guvernul Romaniei a majorat, joi, 6 iunie 2024, salariul minim pe economie la 3.700 de lei, incepand cu data de 1 iulie. Conform legii, punctul de amenda de circulație reprezinta 5% din valoarea salariului minim. Prin urmare, un punct de amenda ar trebui sa creasca de la 165 de lei, cat este acum, la…

- Amenzile de circulație nu vor crește de la 1 iulie 2024 ca urmare a majorarii salariului minim la 3.700 de lei. Punctul de amenda este in prezent 165 de lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut și va ramane la valoarea actuala pana la sfarșitul acestui an. Pentru ca punctul de amenda sa nu creasca…

- Hotararea de Guvern cu privire la majorarea salariului minim va fi adoptata saptamana viitoare. Guvernul va trebui sa vina cu precizari și cu privire la... The post Majorarea salariului minim se va decide saptamana viitoare! Punctul de amenda nu va crește appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2024 nu va genera automat și o creștere din vara a valorii amenzilor de circulație, in condițiile in care punctul de amenda va ramane inghețat pana la final de an.

- Amenzile de circulație nu vor crește de la 1 iulie 2024 prin majorarea salariului minim la 3.700 de lei, au declarat miercuri pentru HotNews.ro surse oficiale. Punctul de amenda este acum 165 de lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut, și ar crește la 185 de lei prin majorarea pregatita de Guvern,…

- Ministerul Finantelor semneaza joi normele metodologice pentru implementarea programului de garantii in ceea ce priveste IMM Invest, care are un plafon de 11,5 miliarde de lei, a afirmat ministrul de resort, Marcel Bolos, la o conferinta de specialitate. Potrivit acestuia, in "foarte scurt timp"…