Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat, marti, in Comisia pentru aparare din Parlament, ca, cel mai probabil, in cazul barbatului care a participat la protestul din 10 august si care a murit luni noapte la spitalul din Alexandria a fost vorba despre "un episod…

- „Cel mai probabil, a fost un episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august", a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, despre decesul barbatului din Turnu Magurele care a participat la protestul din 10 august si a murit, in noaptea de 19…

- "Pacientul s-a prezentat la unul dintre punctele noastre fixe. Prezenta sangerare la nivelul nasului. Tensiunea era marita, pacientul era cunoscut hipertensiv. A primit primul ajutor, dar a refuzat sa mearga la spital. Vreau sa subliniez ca, din ce am vazut, in toate fisele care au fost tinute, toti…

- Carmen Dan a precizat ca a nu a venit la comisie in baza unei invitatii oficiale, ci in ideea ca poate va exista cvorum si va putea prezenta aspectele relevante, ea explicand astfel absenta prefectului Capitalei de la audieri. "As prefera sa incep prin a preciza care a fost rolul si competenta…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat, marti, in Comisia pentru aparare din Parlament, ca, cel mai probabil, in cazul barbatului care a participat la protestul din 10 august si care a murit luni noapte la spitalul din Alexandria a fost vorba despre “un episod…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Ei vorbesc, in fața Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor despre protestele din 10 august. Luni, deputatul PNL Ovidiu Raetchi a facut apel la presedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor sa trimita invitatiile pentru audierea, in cadrul forului, a ministrului Afacerilor Interne,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, reprezentanții Jandarmeriei, dar și secretarul de stat, Raed Arafat, au venit la Comisia de Aparare din Parlament pentru a fi audiați in legatura cu violențele din 10 august, din Piața Victoriei.Inca de la inceputul ședinței au inceput contrele intre cei de…