Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a facut lumina in cazul demiterii sale din funcția de secretar de stat. In urma caderii Guvernului Cițu, multa lume iși pune intrebarea daca șeful DSU va ramane in continuare in funcția sa de secretar de stat sau va fi nevoit sa plece. Șeful DSU iși face in continuare treaba Intrebat daca…

- Avand in vedere ca marți, in bilanțul oficial transmis public de catre reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica s-au anunțat aproape 4.000 de cazuri noi in Romania, dar și discuțiile pe marginea valului patru al pandemiei COVID, nu sunt puțini cei care se gandesc la faptul ca s-ar putea ajunge…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila și șeful DSU, Raed Arafat, susțin miercuri o conferința de presa comuna. Principalele declarații Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila: Intensitatea valului 4 și modul in care spitalele vor acționa și pacienții non-Covid vor putea sa fie tratați depinde de fiecare dintre…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, spune ca va fi „imposibila” evacuarea tuturor colaboratorilor afgani ai statelor occidentale inainte de data de 31 august și considera ca masurile de securitate luate de americani la aeroportul din Kabul impiedica aceasta operatiune.

- Șeful DSU, despre persoanele care se intorc in Romania din „zona rosie”: Doar cei vaccinati nu intra in carantina, regula ramane neschimbata. Care sunt excepțiile Șeful DSU, despre persoanele care se intorc in Romania din „zona rosie”: Doar cei vaccinati nu intra in carantina, regula ramane neschimbata.…

- Șeful DSU Raed Arafat a prezentat, duminica, la Antena 3, informații suplimentare legate de accidentul tragic produs pe DN 2, in localitatea Racaciuni, in urma caruia 7 persoane, printre care doi copii, au murit. "In acest moment, din ultimele informații primite, sunt 7 decedați, din pacate,…

- In timpul unei ședințe prin videoconferința cu prefecții, Arafat a insistat sa fie transmise populației din timp mesaje RO-Alert.In acest context, șeful DSU a explicat și de ce acestea intarzie uneori. Pentru ca mesajele RO-Alert avertizeaza asupra fenomenelor nowcasting, care nu pot fi prezise cu foarte…

- Seful delegatiei chineze de tenis de masa a deplans, intr-un interviu difuzat marti de televiziunea de stat CCTV (China Central TV), ca regulile anti-Covid 19 la Jocurile Olimpice de la Tokyo fac viata sportivilor "extrem de dificila", informeaza AFP. "Noi nu ne asteptam sa existe reguli de joc speciale…