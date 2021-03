Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat susține ca este posibil ca numarul de cazuri de Covid-19 sa mai creasca in Romania, insa autoritațile vor lua toate masurile necesare pentru a impiedica un lockdown total. Șeful DSU a spus la Digi24 ca in ceea ce privește Paștele de anul acesta, nimeni nu dorește limitarea drepturilor la…

- Cresterea cazurilor de COVID-19 in Romania: Raed Arafat nu exclude 10.000 de infectari pe zi. Secretarul de stat din MAI Raed Arafat nu exclude ca Romania va ajunge la 10.000 de infectari pe zi. In ceea ce priveste Pastele, Arafat a precizat ca nimeni nu doreste limitarea drepturilor la activitatea…

- Pentru prima data din 6 ianuarie, joi, 11 martie au fost raportate peste 5000 de infectari. Situația este alarmanta, deoarece umarul cazurilor de COVID-19 depistate in Romania in ultimele 7 zile arata o creștere cu 54%, adica peste 9.000 de infectari in plus, fața de inceputul lunii februarie. Joi 11…

- Coordonatorul campaniein de vaccinare in Romania, Valeriu Gheroghița, a susținut ,marți, o conferința de presa in care a anunțat ca primele persoane care se pot inscrie in etapa III sunt cele care locuiesc in localitațile cu o rata de infectare de 4,5 la mia de locuitori. Este vorba despre noua localitați…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat duminica seara la TVR ca Romania are șanse mari sa revina la o viața normala …dar nu prea curand. Previziunea șefului DSU este ca spre sfarșitul anului, romanii vor putea simți o viața cu mult mai buna decat in ultimul an. Exista,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat vineri noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, al caror numar se ridica de acum la 60. CNSU a decis, insa, sa scoata Germania din zona galbena. Prin urmare, cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai sta in carantina.…

- Nu mai puțin de 573 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID-19 in doar patru zile de la deschiderea școlilor. Dupa ce ministrul educației i-a prezentat situația, președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca “situația este buna”. “Ne-am uitat la scolile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a recunoscut ca țara noastra a facut doar o treime din dozele primite, adica 134.000 de persoane vaccinate din cele peste 450.000 de doze primite de Romania. Medicul militar Valeriu Gheorghița a declarat ca au fost vaccinați de trei ori…