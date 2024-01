Raed Arafat: Eu nu sunt spion. Eu sunt medic Raed Arafat a oferit prima reacție vis-a-vis de acuzațiile facute de Ioan Talpeș, fostul șef al SIE, care l-a acuzat pe acesta ca este spion. In cadrul unei emisiuni televizate, șeful DSU a fost intrebat despre acuzațiile potrivit carora, acesta este de neinlaturat din sistemul public intrucat ar fi susținut de persoane mult mai puternice din Romania. Raed Arafat a raspuns: „Nu, eu va spun ca nu sunt spion. Eu sunt medic și sunt cineva foarte interesat in a face treaba lui foarte bine in serviciul comunitații. Chestia asta cu „spion” sa o luam istoric, prima data am auzit-o despre mine, ca eu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

