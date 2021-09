Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat vineri la Digi24 ca este ingrijorator ca in spitale sunt internate cazuri grave cu COVID-19, la tineri. El a dat exemplu cazul unui subofiter ISU din Bistrita care a decedat la 44 de ani, acesta fiind nevaccinat. Arafat a mai precizat ca este pentru prima data, dupa multe luni, cand a semnat un ordin de carantinare pentru mai multe localitati din judetul Satu Mare. ”Astazi am fost la aproximativ 5,7 la suta rata de pozitivare. Este ingrijorator ca intra cazuri multe pe Terapie Intensiva zilnic. Avem si tineri. Azi noapte…