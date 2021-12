Raed Arafat este Black Hawk!

Stiri pe aceeasi tema

- PZL Mielec, o companie Lockheed Martin, a primit o comanda pentru șase elicoptere utilitare Black Hawk S-70M de noua generație de la Ministerul Afacerilor Interne din Romania, anunța Lockheed Martin intr-un comunicat. Aceasta prima comanda vine in urma semnarii recente a unui acord-cadru pe patru…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a anuntat, duminica, faptul ca Romania va introduce, din 20 decembrie, formularul de localizare a pasagerului (PLF), implementat deja in alte tari. Arafat a declarat, intr-o conferinta de presa, ca la sedinta de duminica…

- Raed Arafat deține de 7 ani funcția de șef al Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cat timp a fost la conducerea DSU, numeroase tragedii s-au petrecut in Romania. Astfel, in societatea civila, de multe ori Arafat a fost etichetat drept vinovat.…

- Romania va cumpara 12 elicoptere medii-grele multifunctionale Black Hawk, destinate efectuarii de misiuni de salvare de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Valoarea contractului pentru elicopterele fabricate in Polonia este de aproximativ 270 de milioane de euro. „Aceasta…

- Officials from Romania and Poland signed on Tuesday at the Romanian Interior Ministry (MAI) headquarters a framework agreement for the supply of 12 Black Hawk medium-heavy multi-mission helicopters designed for use in rescue missions by Romania's General Emergency Management Inspectorate (IGSU),…

- "Aceasta poveste a inceput printr-o prima tentativa de licitatie in anul 2018, dar nu s-a prezentat nimeni, repetata in 2019, tot nu s-a prezentat nimeni, dupa care am schimbat cu colegii de la IGSU modul de desfasurare a licitatiei, intr-o negociere competitiva. S-au prezentat ofertanti importanti.…