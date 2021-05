Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat este vizat intr-un nou dosar de la DNA, dupa ce Curtea de Conturi a sesizat Direcția fața de posibile nereguli privind achiziții facute anul trecut de Ministerul Sanatații, cand Nelu Tataru era ministru, si Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, aflat in subordinea Departamentului…

- Curtea de Conturi a sesizat DNA pentru posibile nereguli privind achizitii facute anul trecut de Ministerul Sanatatii condus de Nelu Tataru si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aflat in subordinea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, condus de Raed Arafat, potrivit unui document…

- Curtea de Conturi a reclamat la DNA institutiile aflate in subordinea acestora, respectiv IGSU (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta) si Ministerul Sanatatii, condus anul trecut de Nelu Tataru, intre 26 martie si 23 decembrie. Curtea de Conturi a sesizat DNA pentru posibile nereguli la achizițiile…

- Mai mult, Curtea de Conturi a sesizat DNA și de doua posibile fapte de abuz in serviciu și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, structura aflata in subordinea Departamentului pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat. Prejudiciile in acest caz sunt estimate la 10.931.460 lei,…

- Curtea de Conturi a sesizat in vara lui 2020 Direcția Naționala Anticorupție pentru posibile nereguli la achiziții facute in perioada starii de urgența, scrie Hotnews, care citeaza situația sesizarilor penale formulate de Curtea de Conturi in 2020, publicata recent. IGSU, in subordinea lui Raed Arafat,…

- Guvernul a prelungit starea de alerta cu o luna, dar a inclus posibilitatea organizarii de evenimente sportive și culturale test, cu aprobare, numai pentru persoanele vaccinate, pentru cele care au avut boala, sau pentru cele testate. Anuțul a fost facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Raed Arafat – șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat vineri seara, la un post TV, ca va ataca la Inalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel prin care ordinul semnat de el, privitor la instituirea carantinei pentru 72 de ore in Timișoara, a fost anulat. „Nu este…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a avut miercuri o intalnire cu ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, care si-a exprimat sprijinul pentru redeschiderea stadioanelor pentru public, urmand sa aiba discutii pe aceeasi tema cu ministrului Sanatatii, Vlad…