- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca tanarul din Gorj, primul pacient confirmat in Romania cu virusul Covid-19 și ale carui teste au ieșit negative, nu poate fi lasat sa plece acasa, unde membrii familiei acestuia sunt in izolare.Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca tanarul din Gorj, internat…

- Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj a aprobat intrarea in carantina intr-un centru a cinci persoane care au intrat in contact direct cu primul pacient din Romania diagnosticat cu coronavirus. Este vorba de familia lui alaturi de care locuieste.

- Barbatul din judetul Gorj, depisat cu coronavirus se afla in stare buna si nu prezinta simptome caracteristice infectarii cu respectivul virus, transmite Grupul de Comunicare Strategica.De la operationalizarea liniei telefonice TELVERDE 0800800358 destinata cetatenilor care doresc informatii legate…

- (Foto: Inquam\George Calin) Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, au anunțat miercuri noaptea ca a fost depistat primul caz de infectare cu coronavirus in Romania. Cei doi oficiali au anunțat un rezultat pozitiv la testele din Gorj: un barbat dintr-un sat, care a fost la vanatoare cu…

- Declarațiile ministrului Sanatații: – Suntem din pacate, in masura, sa confirmam ca in urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in contact cu cetațeanul italian s-a confirmat primul caz de infectare cu coronavirus. – Este vorba despre un barbat dintr-o localitate din județul Gorj. Starea barbatului…