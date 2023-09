Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca nu au fost pompieri morti in urma exploziilor de la Crevedia si a precizat ca nu exista “interesul de a musamaliza”. “Nu avem ce musamaliza, credeti-ma. Nici nu avem interesul de a musamaliza. Ingradirea dreptului la libera exprimare familiilor victimelor evenimentului din Crevedia, ca am avea pompieri disparuti si decedați. Am vazut declaratia asta a unui membru al Parlamentului la o emisiune. (…) Daca fiul unei familii este disparut, voi credeti ca poate cineva sa ii oblige sa…